الخارجية تستدعي القائم بالاعمال العراقي في البحرين على خلفية شكوى من المنامة

شفق نيوز / استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال لدى مملكة البحرين.

وقال المُتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحَّاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وجِّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".

وأضاف الصحاف أن "هذا الاجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة".

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان ان وزير الخارجية قام بـ"إبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وقام وزير الخارجية البحريني بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.