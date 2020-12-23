الخارجية تبحث مع منظمة "فاو" خططها المستقبلية في العراق

شفق نيوز/ دعت مندوبة العراق الدائمة لدى منظمة (FAO)، صفية السهيل، يوم الأربعاء، المنظمة الدولية لتنفيذ خططها المستقبلية بما يخدم مصالح العراق، فضلاً عن التنسيق مع الكادر الدبلوماسي بالمندوبية وتعزيز معلوماته التقنية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مندوبة العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، ونائبة رئيس مجموعة الشرق الأدنى، عقدت اجتماعيّ عمل افتراضيين مع نائب المدير الإقليمي للمنظمة في القاهرة، سيرجي ناكوزي، ومدير مكتب المنظمة في بغداد صلاح الحاج حسن، وبحثت آليات التنسيق والتعاون المشتركة مع المكاتب الإقليمية والوطنية.

وبينت الوزارة أن الغرض من الاجتماعين هو تنفيذ خطط المنظمة المستقبلية بما يخدم مصالح العراق، إضافة إلى رغبة المندوبية بالاطلاع على المشاريع المنفذة والخطط المستقبلية وبناء آليات فاعلة للتنسيق والتعاون للكادر الدبلوماسي بالمندوبية وتعزيز معلوماته التقنية.

يذكر أن المنظمة تنفذ العديد من البرامج والمشاريع في العراق بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ومنها التخطيط والزراعة والموارد المائية والصحة والبيئة والإدارات المحلية ومن تلك المشاريع مشروع (تحسين إدارة موارد المياه الزراعية، الإدارة المستدامة للأراضي (PPG)، دعم صغار المزارعين من خلال المدخلات الزراعية والنقود مقابل العمل، إعادة تأهيل أنظمة ضخ المياه الجوفية بالطاقة الشمسية في المناطق المحررة.