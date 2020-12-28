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الخارجية الإيرانية: وفد عراقي برئاسة مستشار رئيس الوزراء في طهران وتنسيقنا متواصل مع بغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-12-28T07:36:38+0000
الخارجية الإيرانية: وفد عراقي برئاسة مستشار رئيس الوزراء في طهران وتنسيقنا متواصل مع بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الاثنين، عن وصول وفد عراقي الى العاصمة الايرانية طهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي بحسب وسائل اعلام ايرانية وعربية، إن "وفدا عراقيا برئاسة مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل طهران أمس وهناك تنسيق متواصل مع بغداد".

واضاف "لدينا زيارات منتظمة مع الاخوة العراقيين وهذا طبيعي بين ايران والعراق".

وتابع زاده أن "إيران لا تسعى لخلق توتر في المنطقة لكنها ستدافع عن أمنها ومصالحها بكل قوة".

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، امس الأحد، عن زيارة وفد عراقي إلى العاصمة طهران، بتوجيه خاص من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت وكالة "مهر" للأنباء نقلا عن مصادر وصفتها بـ"واسعة الإطلاع"، إن "وفدا عراقيا سيزور طهران حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي"، موضحة أن "الوفد سوف يكون برئاسة "أبو جهاد الهاشمي".

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