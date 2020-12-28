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الخارجية الإيرانية: سليماني كان يحمل رسالة للسعودية يوم اغتياله.. وهذا طلبنا من ترامب

Category: سیاسة

Date: 2020-12-28T08:50:13+0000
الخارجية الإيرانية: سليماني كان يحمل رسالة للسعودية يوم اغتياله.. وهذا طلبنا من ترامب

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إن قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم اغتياله في بغداد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، على تلقي طهران في وقت سابق رسائل من السعودية لم تكن دبلوماسية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه تم الإجابة عليها عبر مجلس التعاون الخليجي.

وقال المتحدث: "نأمل من الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال قاسم سليماني، ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال".

وردا على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران، شدد سعيد خطيب زادة على أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، قائلا: "نحن نفكر بجميع السيناريوهات، ومستعدون لأي سيناريو، نأمل من إدارة دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة".

 

 

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