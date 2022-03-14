الخارجية الإيرانية: حذرنا المسؤولين العراقيين بعدم قبول أن يكون العراق مركزا لتهديد أمننا ومصالحنا

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، يوم الإثنين، إن بلاده حذرت المسؤولين العراقيين بعدم قبول أن يكون العراق مركزا لتهديد أمن ايران ومصالحها.

واضاف زاده في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، "يجب على العراق أن يمنع استخدام أراضيه لتهديد الأمن والاستقرار في إيران".

واوضح، "قمنا بتحذير السلطات العراقية بأنّ لا تصبح حدودها مكاناً للتآمر على بلادنا".

ولفت زاده الى أن "الكيان الصهيوني يعمل ضد إيران من إقليم كردستان"، مؤكدا بالقول، "لا نقبل أبداً أن تتحول إحدى دول الجوار لمركز للتآمر على بلادنا وإرسال الإرهابيين"، حسب وصفه.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.