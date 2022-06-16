الخارجية الإيرانية: جولة المباحثات الاخيرة مع السعودية في بغداد ايجابية

شفق نيوز/ وصف وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، يوم الخميس، الجولة الاخيرة من المفاوضات مع السعودية التي جرت في بغداد بـ"الايجابية"، مرحبا بتنفيذ نتائج المفاوضات بين الجانبين.

وذكرت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان عبد اللهيان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الاقليمية والمفاوضات الجارية بشأن الغاء الحظر عن البلاد.

وقال عبد اللهيان "تقييمنا للجولة الاخيرة لمفاوضات بغداد الإيجابي، ونرحب بتنفيذ نتائج المفاوضات بين الجانبين".

واشاد باجراءات الحكومة العراقية في مجال تسهيل الحوار لإيفاد الحجاج الايرانيين الى السعودية لأداء مناسك الحج في العام الحالي، معربا عن أمله بأداء مناسك الحج بشكل جيد ومن دون اية مشاكل للحجاج الدول الإسلامية كافة.

وأشار عبد اللهيان الى الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي الى طهران، واصفا التوصل الى اتفاق بشأن نقل الزوار الايرانيين في المستقبل القريب عبر الحدود البرية لاداء الزيارة الاربعينية بـ"الهام"، معربا عن امله بالاسراع في عملية فتح الحدود البرية أمام الزوار.

وفيما يتعلق بموضوع المفاوضات بشأن إلغاء الحظر على البلاد، اوضح عبد اللهيان "بينما كانت عملية تبادل الرسائل بين أمريكا وإيران تتواصل عبر مبعوث الاتحاد الأوروبي، فجأة أعلن البيت الأبيض فكرة إصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف ان "هدف امريكا من صياغة قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الحصول على تنازلات سياسية على طاولة المفاوضات".

وأكد "لقد دعونا دائما الغرب لمواصلة مسار الدبلوماسية، وحتى بمبادرة من إيران وقبل أيام قليلة من عقد الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم وضع خطة سياسية على الطاولة لمواصلة المحادثات حتى التوصل الى الاتفاق النهائي".

وتابع عبد اللهيان "ردا على التصرف الأمريكي غير البناء في الوكالة الدولية، كان ردنا هو زيادة النشاطات النووية السلمية الايرانية في إطار قانون مجلس الشورى الإسلامي".

من جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن ارتياحه للمحادثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، مؤكدا عزم الحكومة العراقية على مواصلة التسهيلات في هذا الصدد لإجراء محادثات مباشرة بين وزيري خارجية البلدين وعودة العلاقات الى حالتها الطبيعية.

وشدد حسين على استعداد العراق لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن إعادة فتح الحدود البرية وتنقل الزوار بما في ذلك أداء الزيارة الاربعينية.

وأوضح وجهة نظر العراق بضرورة تحقيق النتائج النهائية في مجال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، مضيفا "قام العراق دوما بترغيب أمريكا والأطراف الغربية بحل المشاكل ورفع العقوبات".