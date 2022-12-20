عبد اللهيان من الأردن يشيد بالسوداني: إيران تدعم العراق الموحد والمستقر والمتطور

شفق نيوز/ أشاد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، يوم الثلاثاء، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكداً في الوقت نفسه دعم بلاده لعراق موحد مستقر ومتطور.

وقال عبد اللهيان في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني، ان "هذا المؤتمر يشكل دعما للعراق ومساعيه للتعامل مع دول المنطقة، كما ان الحوار والتعاون بين دول الاقليم من اجل تحقيق السلام والامن والتنمية ليس خيارا وانما هو ضرورة ملحة".

واضاف "نعتبر استقرار بلدنا وامنه يرتبط بأمن واستقرار المنطقة، ولقد قدمنا اطهر دمائنا واشجع شبابنا للدفاع عن امن المنطقة، ووقفنا الى جانب كل من العراق وسوريا".

ونوه وزير الخارجية الايراني، الى "استعداد ايران للتعاون مع دول المنطقة كافة، ونحن ندعم دائما العراق الموحد والمستقر، ونعتقد انه لا يمكن استيراد الامن او شراؤه".

واكد على "دعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونشيد بجهوده في إرساء السلام في المنطقة"، مشيرا الى ان "العراق يؤدي دوراً مهماً في المنطقة".