الخارجية الأميركية لشفق نيوز: سنستخدم ادواتنا كافة لمنع عودة المالكي

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، عن موقف حازم وشديد اللهجة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لضمان تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب تجاه الملف العراقي.

وفي رد خاص وحصري لوكالة شفق نيوز، نقل المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تحذيراً مباشراً من تكرار سيناريوهات سابقة في الحكم، مشيراً إلى أن السياسة الأميركية الحالية تشترط وجود حكومة عراقية قادرة على العمل "بفعالية واحترام" مع الولايات المتحدة.

كما نقل المتحدث باسم الخارجية نص تحذير الرئيس ترمب الذي جاء فيه: "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انزلقت البلاد نحو الفقر والفوضى العارمة.. لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".

وتابع الرد الأميركي نقلاً عن ترمب، أن السياسات والأيديولوجيات التي وصفها بـ "المجنونة" ستؤدي في حال انتخاب المالكي مجدداً إلى قطع كامل للمساعدات الأميركية، محذراً من أنه "إذا لم تكن الولايات المتحدة هناك للمساعدة، فلن يكون لدى العراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية".

وخلص المتحدث باسم الخارجية، إلى القول: "أبلغنا القيادات السياسية العراقية بوضوح بهذه التوجهات"، مشددة على أن واشنطن مستعدة لاستخدام "نطاق الأدوات الكامل" لفرض هذه السياسة ومنع تكرار تجارب الحكم التي تضر بالمصالح المشتركة.