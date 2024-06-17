الخارجية الأميركية تعلن تصنيف "حركة أنصار الله الأوفياء" العراقية "منظمة إرهابية"

شفق نيوز/ أعلنت الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تصنيف حركة "أنصار الله الأوفياء العراقية" وأمينها العام كـ"حركة إرهابية".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن "حركة أنصار الله الأوفياء مليشيا متحالفة مع إيران وتمثل جزءا من المقاومة الإسلامية بالعراق".

وأضاف أن واشنطن "متلزمة بإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شن هجمات إرهابية، وباستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة دعم إيران للإرهاب".