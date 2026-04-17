الخارجية الأميركية تطالب العراق بتفكيك الفصائل وتهدد بـ"عواقب وخيمة" لداعميها

شفق نيوز- واشنطن

دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى تفكيك الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، مهددة داعميها بمواجهة "عواقب وخيمة"، وذلك عقب فرض عقوبات على سبعة من قادتها.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها: "نؤكد دعم عراق مستقر ومزدهر وذو سيادة، لكننا في الوقت نفسه ندعوه لمنع استخدام أراضيه لشن أنشطة تزعزع استقرار المنطقة".

ودعت الخارجية الأميركية السلطات العراقية إلى "تفكيك الجماعات المتحالفة مع إيران"، لافتة إلى أن هذه الجماعات "تهدد حياة الأميركيين إذ أنها خططت وهاجمت أفراداً ومصالح أميركية في العراق، كما أنها تقوض سيادة البلاد".

وأشارت إلى "إننا نتخذ إجراءات حاسمة لمحاسبة جماعات عراقية متحالفة مع إيران"، متوعدة "من يدعم عنف الميليشيات في العراق بمواجهة عواقب وخيمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إدراج سبعة قادة فصائل عراقية على قائمة العقوبات، محملاً إياهم مسؤولية تخطيط وتوجيه وتنفيذ هجمات ضد أفراد ومنشآت ومصالح أميركية في العراق.

وشملت العقوبات بحسب البيان كل من: القادة في كتائب حزب الله رضوان يوسف حميد المحمد وحسن ذياب وعمار جاسم كاظم الرماحي، والقياديين في كتائب سيد الشهداء خالد جميل وسعيد كاظم، والقيادي في حركة عصائب أهل الحق صفاء عدنان جبار سويد، والقيادي بحركة النجباء هشام هاشم.