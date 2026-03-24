الخارجية الأميركية تحيط شفق نيوز بتفاصيل "مغادرة منظمة" لبعثتها في العراق

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، إن البعثة الأميركية في العراق ما تزال مفتوحة وتواصل عملها، لكنها تعمل حالياً وفق نظام "المغادرة المنظمة" الهادف إلى تقليص عدد الموظفين غير الأساسيين، في وقت يشهد فيه العراق تصعيداً أمنياً متسارعاً على وقع ضربات وهجمات متبادلة في المنطقة.

وأضاف المسؤول لوكالة شفق نيوز أن فريق الولايات المتحدة في العراق "يجري مراجعات مستمرة لكافة الإجراءات الضرورية لضمان أمن وسلامة منشآت وموظفي الحكومة الأميركية"، مشدداً على أن سلامتهم تمثل "الأولوية القصوى".

وجاء هذا التوضيح بعد معلومات عن مغادرة لأفراد في البعثة الدبلوماسية بعدما تعرضت السفارة الأميركية في بغداد، وكذلك مقر الدعم الخاص والتابع للسفارة قرب مطار بغداد، لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة تبنتها جماعات تنضوي في "المقاومة الإسلامية" المتحالفة مع إيران، وذلك مع تصاعد وتيرة الحرب في المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأوضح المسؤول الأميركي أن السلطات العراقية أُبلغت مسبقاً بسلسلة تفجيرات مسيطر عليها داخل مركز بغداد للدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد، وهو مرفق دبلوماسي ولوجستي تابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز صباح الثلاثاء، بأن عملية إتلاف نُفذت قرب مقر الدعم الدبلوماسي داخل المطار شملت حاويات عتاد تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، إلى جانب التخلص من مركبات ومعدات ستخرج من الخدمة.

وأضاف أن أعداد القوات الأميركية في الموقع باتت محدودة بعد انسحاب جزء منها خلال الأيام الماضية.

ويواجه العراق ضغوطاً أمنية وسياسية متزايدة، بعد ضربات متكررة استهدفت مقار تابعة للحشد الشعبي وأوقعت عشرات الضحايا، بينهم مسؤولون.

وفي موازاة ذلك، قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، مساء الثلاثاء، تخويل هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بالرد على أي اعتداء، خلال اجتماع طارئ ترأسه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبحث تطورات الحرب والأعمال العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على العراق.