الخارجية الأميركية تحيط شفق نيوز بتفاصيل قرار تعليق التأشيرات لـ 75 دولة بينها العراق

شفق نيوز- بغداد

قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، إن قرارها الخاص بتعليق إصدار التأشيرات يطال تأشيرات الهجرة حصراً.

وقال متحدث باسم الخارجية لوكالة شفق نيوز، إن القرار لا يشمل التأشيرات غير المخصصة للهجرة، مثل تأشيرات السياح، والرياضيين وأفراد عائلاتهم، والإعلاميين الذين يعتزمون السفر لتغطية كأس العالم.

ويأتي هذا التوضيح بعدما أعلنت الوزارة، أمس الأربعاء، إيقاف إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بينها العراق وإيران واليمن ومصر والصومال.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لتوسيع قائمة الدول المشمولة بقيود السفر من 19 دولة إلى أكثر من 30 دولة، ضمن حملة الإدارة الشاملة على المهاجرين.

وجاء الإعلان بعد يومين من تعليق إدارة ترمب طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة، بما في ذلك أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال، وتعليق منح الإقامة الدائمة المعروفة بالبطاقة الخضراء والجنسية لهم.

وفي خطوة مرتبطة، قررت الإدارة خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء و مهاجرين آخرين من خمس سنوات إلى 18 شهراً.

وأشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إلى أن القرار جاء بعد هجوم رجل أفغاني على اثنين من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن يوم 26 تشرين الثاني الماضي، وكان قد دخل الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة التوطين بعد الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021.

ويشمل القرار، وفق ما أوردته التقارير، اللاجئين والحاصلين على اللجوء ومن لديهم طلبات لجوء أو تعديل وضع أو إلغاء ترحيل قيد النظر، في وقت يخوض ترمب حملته الانتخابية على أساس تشديد ملف الهجرة وترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، مؤكداً عزمه إيقاف الهجرة بشكل دائم من دول العالم الثالث.