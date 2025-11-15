الخارجية الأميركية: القادة العراقيون المنتخبون لديهم السلطة بتشكيل الحكومة المقبلة

شفق نيوز - واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، أن الأحزاب والقوى السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية السادسة في العراق والتي جرت مؤخراً يمكنها المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وهنأ متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية لوكالة شفق نيوز، الشعب العراقي على الانتخابات "السلمية"، مضيفا أن "قادتهم المنتخبين يمتلكون الآن السلطة السيادية لتحديد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

وأكد أنه "سنواصل تعزيز العلاقات الأمريكية العراقية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

ويوم الخميس الفائت قدّم مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافيا، تهانيه الخالصة للشعب العراقي بمناسبة استكمال الانتخابات البرلمانية الأخيرة بنجاح، معتبراً ذلك "خطوة أساسية لتعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد".

وأكد المبعوث الأميركي أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بقوة بدعم سيادة العراق وجهود الإصلاح والحد من التدخلات الخارجية والمجاميع المسلحة"، مشيراً إلى أن بلاده "تتطلع إلى العمل مع الحكومة العراقية لتعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات الأمن والطاقة والتنمية والمساهمة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لجميع العراقيين".

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.