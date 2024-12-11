الخارجية الأميركية: العراق شريك أساسي لنا نتشاور معه في شؤون الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، جون باس، يوم الأربعاء، أن واشنطن تعتبر العراق شريكاً أساسياً في الشرق الأوسط، وتتشاور معه بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، مشدداً على التزام التحالف الدولي بحماية أمن العراق وسيادته من أي تهديد خارجي.

وذكر موقع "الحرة" أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استقبل اليوم وفداً من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها.

كما جرى التأكيد على التنسيق المشترك بخصوص الأوضاع في سوريا، وأهمية أن تكون هناك مرحلة انتقالية تضمّ جميع الأطراف، وتحفظ حقوق المكونات كافة، من أجل ترسيخ الاستقرار داخل سوريا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق يؤدي دوره في التواصل مع الأشقاء والأصدقاء للتشاور بشأن الأوضاع السورية، وأهمية احترام إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله.

من جانبه، بين باس أنّ العراق شريك أساسي في المنطقة، مؤكداً أهمية التشاور معه بشأن تطورات الأحداث، كما عبَّر عن التزام التحالف الدولي بحماية أمن العراق وسيادته من أي تهديد خارجي.