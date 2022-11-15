الخارجية الأمريكية: إيران انتهكت سيادة العراق بشكل متكرر وفاضح

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية الأمريكية وعلى لسان المتحدث باسمها نيد برايس، يوم الثلاثاء، بشدة الهجمات الإيرانية المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كوردستان العراق.

ودعا المتحدث في بيان صحفي، إيران التي قال عنها إنها: انتهكت سيادة العراق بشكل متكرر وفاضح إلى التوقف عن هذه الهجمات والامتناع عن المزيد من التهديدات لوحدة أراضي العراق.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تقف مع شركائنا في بغداد وأربيل وتشارك الحكومة العراقية هدفها في الحفاظ على أمن البلاد واستقراره وسيادته".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح أمس الاثنين، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني عمليات القصف، وأشار إلى أنها استهدفت مقار ما وصفها بـ"جماعات ارهابية".