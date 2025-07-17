الخارجية الأمريكية: نراقب أوضاع العراق ووضع "لا تسافر" ما يزال قائماً

شفق نيوز- واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب، مراقبة الأوضاع الأمنية في العراق، فيما أشارت إلى أن وضع "لا تسافر" إلى هذا البلد ما يزال قائماً.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو، قرر اليوم إنهاء حالة (المغادرة المنظمة) أو أوامر المغادرة لموظفي البعثة الدبلوماسية في العراق، بعد عملية العودة التدريجية لموظفي السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل".

وأضافت أن "تحذير السفر إلى العراق ما يزال عند المستوى الرابع (لا تسافر)، وأن السفارة والقنصلية الأميركيتين تواصلان مراقبة الوضع الأمني في العراق والمنطقة".

وتابعت بروس: "الولايات المتحدة، تؤكد التزامها بدعم سيادة العراق وتعزيز العلاقات مع قادته وشعبه، وتسعى إلى تعزيز المصالح الاقتصادية الأميركية داخل هذا البلد".

وخلصت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إلى القول إن "استئناف النشاط الدبلوماسي الكامل في العراق، سيتم بعد تقييمات أمنية دقيقة".