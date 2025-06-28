الخارجية الأمريكية لـ"شفق نيوز": الفصائل المدعومة من إيران تهدد سيادة العراق

شفق نيوز- واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعارض بشدة، التأثير المزعزع للاستقرار الذي تمارسه إيران في العراق.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تعارض التأثير المزعزع للاستقرار الذي تمارسه إيران في العراق، وتواصل اعتبار الميليشيات المدعومة من إيران تهديدًا لسيادة العراق وللاستقرار الإقليمي".

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تحول العراق الى ساحة اشتباك إقليمي مباشر، حتى بعد توقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، خصوصاً مع تقارير تفيد بأن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، يجري زيارة إلى بغداد، بالوقت الحالي، وعقد اجتماعات مع قادة الفصائل وما يسمى "محور المقاومة" في العراق والمنطقة، بالعاصمة العراقية، لأجل توحيد المواقف، وتشكيل غرفة عمليات جديدة، وفق ما أفادت به إذاعة مونت كارلو الدولية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن العراق لن يتهاون مع أي عمل داخلي أو خارجي للإضرار بالأمن والاستقرار، وسيواجهه بكل حزم وقوة.