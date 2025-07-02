الخارجية الأمريكية لشفق نيوز بشأن تصريحات السوداني: انتظروا موقف واشنطن خلال ساعات

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

مصطفى هاشم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، مساء اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة ستبحث في تصريح رئيس الوزراء العراقي بشأن الخلافات مع واشنطن، وكذلك في التقارير المتعلقة بعزم العراق تسريع صفقة نظام رادار مع كوريا الجنوبية، على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة.

وأوضحت بروس في ردها على سؤال مراسلنا: أن الوزارة ستبعث لوكالة شفق نيوز خلال ساعات موقف واشنطن من هذا الملف.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أشار في وقت سابق إلى أن العلاقات مع واشنطن تعترضها خلافات "قد تصل إلى حد تقويض العلاقة"، كما كشف عن تسريع صفقة مع سول لشراء أنظمة رادار متطورة، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.