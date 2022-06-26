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الخارجية الأمريكية: قصف كورمور تقويض للاستقرار الاقتصادي وخلق للانقسام والترهيب

Category: سیاسة

Date: 2022-06-26T16:34:22+0000
الخارجية الأمريكية: قصف كورمور تقويض للاستقرار الاقتصادي وخلق للانقسام والترهيب

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، الهجوم على حقل غاز كورمور في محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وتقوم شركة "دانة غاز" الإماراتية وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن الولايات المتحدة تقف مع شركائها في إدانة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون المستمرة التي تستهدف إقليم كوردستان العراق، بما في ذلك الهجمات الثلاث على البنية التحتية للنفط والغاز في السليمانية في الأربعة أيام الماضية".

وأضاف برايس أن "هذه الهجمات تهدف لتقويض الاستقرار الاقتصادي وتحدي السيادة العراقية، وزرع الانقسام والترهيب"، داعياً إلى "التحقيق في هذه الهجمات ومحاكمة المسؤولين عنها".

وفي الأسابيع الأخيرة، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كوردستان بقذائف صاروخية لم تتبن أي جهة إطلاقها. 

وحدث أول استهداف بالصواريخ في نيسان أبريل، ثم استهدفت في مايو مصفاة نفط كوركوسك وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط والواقعة شمال غرب أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

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