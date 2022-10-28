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الخارجية الأمريكية تهنئ السوداني: مستعدون لمواجهة تحديات العراق معا

Category: سیاسة

Date: 2022-10-28T05:03:18+0000
الخارجية الأمريكية تهنئ السوداني: مستعدون لمواجهة تحديات العراق معا

شفق نيوز/ هنأت الولايات المتحدة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على نيل حكومته ثقة البرلمان العراقي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات للشعب العراقي وضمان "عراق آمن ومستقر وذي سيادة على النحو المبين في اتفاقنا الإطاري الاستراتيجي".

وقال برايس في بيان إن "الشعب العراقي يستحق فرصة اقتصادية، ووضع حد للفساد، وتحسين الخدمات العامة"، معربا عن ترحيب الولايات المتحدة بالتزام رئيس الوزراء السوداني بوضع "الأسلحة تحت سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية والشرعية".

وجدد البيان استعداد واشنطن للعمل مع الحكومة العراقية والشعب العراقي لمواجهة تحديات العراق معا، من "تحسين احترام حقوق الإنسان إلى معالجة تغير المناخ وتحسين الفرص الاقتصادية لعدد متزايد من السكان".

وأكد برايس أن "العراق شريك مع الولايات المتحدة في الوقت الذي يمضي فيه قدما في الإصلاحات".

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء الخميس لى الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وذلك بعد أن صوت بالأغلبية المطلقة على برنامجه الوزاري.

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