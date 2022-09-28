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الخارجية الأمريكية تصدر بياناً بشأن القصف الإيراني على إقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T15:51:36+0000
الخارجية الأمريكية تصدر بياناً بشأن القصف الإيراني على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ نددت الولايات المتحدة، الأربعاء، باستخدام إيران صواريخ باليستية وشن هجمات بطائرات مسيرة على إقليم كوردستان، ووصفت ذلك بأنه ”انتهاك غير مبرر لسيادة العراق ووحدة أراضيه“.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في إقليم كوردستان، حيث ذكر مسؤول أن تسعة أشخاص قتلوا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: ”علاوة على ذلك، نستنكر كذلك التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية والتي تهدد بشن هجمات أخرى على العراق“.

وفي الأيام الأخيرة، استهدفت ضربات إيرانية أكثر من مرة مواقع حدودية في كوردستان العراق، شمال أربيل، دون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.

وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران؛ حيث تخرج مظاهرات ليلية يومية منذ وفاة الشابة مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

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