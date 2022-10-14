الخارجية الأمريكية ترحب بإنتخاب رشيد وتوجه طلبا للسوداني

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان، "نحث القادة السياسيون الذين سيشكلون الحكومة الجديدة على مراعاة إرادة العراقيين الذين صوتوا لحكومة تستجيب لإحتياجاتهم. كما تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على تجنب العنف وحل الخلافات ودياً وسلمياً من خلال العملية السياسية".

وأضاف "تؤكد الولايات المتحدة من جديد على التزامها بالشراكة مع شعب وحكومة العراق للنهوض بأولوياتنا المشتركة العديدة. نحن نتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا".