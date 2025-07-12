الخارجية الأمريكية تحيط شفق نيوز برؤية ترامب تجاه الفصائل والحشد

شفق نيوز- واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، استمرار قلق الولايات المتحدة من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي تعمل ضمن قوات الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن بعض تلك الجماعات والأفراد مرتبطة بمنظمات مصنفة إرهابياً.

جاء ذلك، رداً على سؤال لوكالة شفق نيوز، بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حددت موعدًا نهائيا للحكومة العراقية لتفكيك الفصائل المسلحة في البلاد.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، للوكالة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما تزال قلقة بشأن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي تعمل ضمن قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك أفراد وجماعات مرتبطون بمنظمات أجنبية مدرجة على لائحة الإرهاب".

واعتبر المتحدث الأمريكي، أن "هذه الجماعات ما تزال منخرطة في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق"، مردفاً: "نواصل حث الحكومة العراقية على كبح جماح هذه الجماعات ومحاسبتها على انتهاك القوانين العراقية".

ولم يتضمن الرد، أي تأكيد بشأن وجود "موعد نهائي" رسمي تم تسليمه لبغداد بخصوص تفكيك الفصائل المسلحة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التفسيرات بشأن موقف واشنطن العملي من هذا الملف الحساس.

وخلال الأشهر الأخيرة ضغطت إدارة ترامب على حكومة السوداني لحلّ أو دمج الفصائل المسلحة في العراق، لكن تقارير صحفية لم تستبعد أن تكون واشنطن حدّدت شهر تمّوز/ يوليو الجاري، كموعد نهائي لحسم مصير هذه الجماعات.