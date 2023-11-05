الخارجية الأمريكية: بلينكن حث السوداني على الالتزام بحماية منشآت تستضيف أمريكيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات

شفق نيوز / كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأحد، عن تفاصيل مباحثات الوزير أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة خاطفة أجراها إلى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "بلينكن ناقش مع السوداني في بغداد، الصراع بين إسرائيل وحماس، والحاجة إلى منع انتشار الصراع، بما في ذلك في العراق".

وبحث الوزير الأمريكي، بحسب ميلر، الوضع الإنساني في غزة والتزام الولايات المتحدة المستمر بالتنسيق مع العراق وشركائها الآخرين في المنطقة لضمان الوصول المستمر والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

كما ناقش الوزير الأمريكي، مع رئيس الوزراء العراقي، الحاجة إلى ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً خارج غزة.

وحث بلينكن، السوداني، على محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الموظفين الأمريكيين في العراق والوفاء بالتزامات العراق بحماية جميع المنشآت التي تستضيف موظفين أمريكيين بدعوة من الحكومة العراقية، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها".