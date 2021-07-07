واشنطن تعلق على قصف مطار أربيل وعين الأسد وتؤكد: لا قواعد عسكرية أمريكية في العراق

شفق نيوز / عدّت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، الهجمات الأخيرة لما وصفتها بـ"الجماعات الموالية لإيران" في العراق، مثالاً على التهديد الذي تشكله على سيادته.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات في الهجمات الأخيرة على قوات بلاده في العراق، ما زالت قيد التحقيق".

وأضاف برايس، أن "الولايات المتحدة لا تمتلك قواعد عسكرية لها في العراق".

يأتي ذلك، بعد ساعات على تعرض مطار أربيل الدولي، في إقليم كوردستان، وقاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، لهجمات مزدوجة بصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة المفخخة.