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الخارجية الأمريكية: المشهد السياسي العراقي "على حافة الهاوية" ولن نفضل شخصاً على آخر

Category: سیاسة

Date: 2022-09-05T09:57:27+0000
الخارجية الأمريكية: المشهد السياسي العراقي "على حافة الهاوية" ولن نفضل شخصاً على آخر

شفق نيوز/ رأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف، يوم الإثنين، أن المشهد السياسي العراقي "على حافة الهاوية"، مؤكداً أن بلاده لن تفضل شخصاً على آخر في العراق.

وقال باربارا ليف في مقابلة مع قناة "العربية الحدث"، إن "استقرار العراق وأمنه من أولويات الإدارة الأميركية"، موضحاً ان "المشهد السياسي العراقي على حافة الهاوية ونتابعه بدقة".

وأضاف ان "الصراع السياسي في العراق لا يحل إلا عبر الحوار"، مشيراً الى ان "الحوار الحالي باستضافة الكاظمي يعد مسارا صحيحا وعلى القادة استثماره".

ولفت مساعد وزير الخارجية الأميركية الى ان "الولايات المتحدة لا تسعى لفرض إرادتها على أي طرف عراقي، ولا تفضل شخصا على آخر في العراق"، مشدداً بالقول، "لا يجب على الولايات المتحدة أو حتى إيران فرض الحل".

وزاد، "نريد أن نرى دولة عراقية ذات سيادة للعب دورها المحوري بالمنطقة"، مبينا ان "الدولة العراقية تلعب دورا مهما وجوهريا في المنطقة الآن".

وتابع، "ممكن أن نجلس مع أصدقائنا العراقيين ونسمع منهم ⁧‫ونريد مشاركة العراق في الحرب على الإرهاب".

وقال، "العراقيون هم يختارون مسارهم وليس إيران أو أحد آخر ⁧"، مشيراً الى ان "الحكومة الإيرانية والنظام في إيران يحاول التدخل في العراق ودول بالمنطقة".

وأكد ان "أي حكومة من انتخابات حرة ونزيهة سندعمها"، مبينا ان "لدى العراق 85 مليار دولار في الصندوق الفيدرالي الأميركي".

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