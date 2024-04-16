الخارجية الأمريكية: العراق يمتلك إمكانات هائلة لتجديد الطاقة في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، جيفري بايت، زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني للولايات المتحدة بـ"الناجحة".

وجدد بايت، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للعراق لتعزيز الطاقة ونظام طاقة مستقر يخدم مصالح العراق.

وأشار إلى أن نقاشات اللجنة العليا المشتركة بين الجانب العراقي والأمريكي ركزت على دعم العراق وتعزيز أمن الطاقة فيه، موضحا أن العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة في الشرق الأوسط.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم قرض مالي قيمته 50 مليون دولار لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في العراق، في حين أبرمت مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز وتحويله إلى كهرباء بالعراق، وذلك وفقا للبيان المشترك للجنة التنسيقية العليا بين البلدين (HCC) الصادر اليوم الثلاثاء.