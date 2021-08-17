عضوة بالخارجية النيابية: يجب أن تخرج قمة بغداد بميثاق دولي يحفظ سيادة وحقوق العراق

شفق نيوز/ دعت عضوة لجنة العلاقات الخارجية النيابية ناهدة الدايني، يوم الثلاثاء، الى إبرام ميثاق دولي طويل الأمد يضمن حقوق العراق الاقتصادية مع دول الجوار ويحفظ السيادة الامنية خلال قمة بغداد التي ستعقد نهاية الشهر الحالي.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز؛ إن "قمة بغداد يجب أن تكون بابا لخروج العراق من عباءات التدخلات الامنية والهيمنة الخارجية على الاقتصاد المحلي والتحكم بالقطاع الخاص وتسييره وفقا لمصالح دول الجوار"، مشددة على "ادراج ملف المياه الاقليمية، وابرام اتفاقية طويلة الأمد تضمن حقوق العراق المائية على الانهر المتشاطئة وتقاسم أضرار الجفاف وشح المياه وفقا للاعراف الدولية".

وطالبت الدايني الحكومة العراقية والدول المشاركة في المؤتمر بـ"انقاذ العراق واخراجه من سطوة التدخلات الأمنية الخارجية وانتهاكات السيادة في عدة مناطق حدودية وإلزام دول الجوار بالمشاركة في محاربة الإرهاب ومنع تسلل الجماعات الارهابية حفاظا على المصالح الدولية المشتركة".

وأعرب عن أملها بأن تكون "قمة بغداد صفحة جديدة من العلاقات المتينة مع دول الجوار بما يضمن مصالح العراق وانتشاله من المشاكل الاقتصادية والسياسية المتراكمة منذ سنوات طويلة" .

ويستعد العراق لعقد قمة بغداد اواخر الشهر الحالي بمشاركة دول الجوار وعدد من الدول الكبرى لبحث ومعالجة المشاكل الامنية والاقتصادية.