الخارجية النيابية: مبعوث ترمب سيكون جزءا من الحل وخاصة بملف إيران

شفق نيوز- بغداد

رحبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الاثنين، بتعيين مبعوث أميركي جديد إلى العراق، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز واستقرار العلاقات بين بغداد وواشنطن.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق ما زال يرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية، فإيرادات النفط العراقية تودع في البنك الفدرالي الأميركي، ما يجعل من تطوير العلاقات الثنائية أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني".

وأضاف الموسوي، أن "الخارجية العراقية رحبت بهذا التعيين، كونه يعكس اهتمام الإدارة الأميركية باستقرار العراق والمنطقة"، مشيراً إلى أن "وجود مبعوث خاص سيسهم في تقريب وجهات النظر وحل بعض الملفات العالقة بين دول الجوار، خصوصاً بين إيران وأميركا، ويمكن أن يكون العراق جسراً للحل لا جزءاً من الخلاف".

وأكد أن "تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الولايات المتحدة يصب في مصلحة الشعب العراقي، لما له من أثر مباشر على الاستثمار والطاقة ودعم التنمية المستدامة في البلاد".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعيين الكلداني العراقي مارك سافايا، مبعوثاً خاصاً إلى العراق، وهو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر، 2003، وبعد بريت ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد داعش عام 2014.

وعلّق سافايا على تعيين ترمب له مبعوثاً خاصاً إلى العراق، في منشور على "إنستغرام"، قائلاً: "أشعر ببالغ التواضع والشرف والامتنان للرئيس دونالد ترمب لتعيينه لي مبعوثاً خاصاً إلى جمهورية العراق. وأنا ملتزم بتعزيز الشراكة الأميركية العراقية بقيادة الرئيس ترمب وتوجيهاته. شكراً لك، سيدي الرئيس.. سأعمل على بناء جسور من الثقة والتعاون لتحقيق أمنٍ مستدام في العراق والمنطقة".

وعُرف سافايا بنشاطه الكبير في ولاية ميشيغان الأميركية، وأظهر قدرة على التأثير في الجماهير، خصوصاً في المجتمعات غير التقليدية، مما جعله يلعب دوراً محورياً في زيادة نسبة التصويت بين الجاليات العربية والمسلمة في ميشيغان لتصل إلى أرقام قياسية.

ويُعتبر سافايا من المنتمين إلى تيار "MAGA" المؤثر (المعروف باسم لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، الذي يُعتقد أنه لعب دوراً أساسياً في صعود ترمب ثم عودته الناجحة إلى البيت الأبيض، ويضم، بشكل متنوع، العديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية والناشطين المؤثرين.

ووفقاً لصفحته على "لينكدإن"، فإن سافايا، المقيم في ميشيغان، لا يمتلك أيّ خبرة حكومية على المستوى المحلي أو الولائي أو الفدرالي، وهو رجل أعمال ناشط في المنطقة المحيطة بديترويت، حيث أسّس سلسلة متاجر لبيع الماريجوانا تُدعى "ليف أند باد"، والمخصصة للاستخدامات الطبية والترفيهية، وهي شركة كانت، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت، قد تعرّضت لانتقادات من قادة ديترويت بسبب لوحاتها الإعلانية الجريئة التي روّجت لشعار: "تعال واحصل عليه. حشيش مجاني".