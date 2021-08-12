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الخارجية النيابية: قمة بغداد ستناقش الاعتداء التركي على الاراضي العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-08-12T11:47:15+0000
الخارجية النيابية: قمة بغداد ستناقش الاعتداء التركي على الاراضي العراقية

شفق نيوز/ أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الخميس، إن قمة بغداد ستناقش ملف الاعتداء التركي على الأراضي العراقية والتدخل الخارجي بالشؤون الداخلية.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لـوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماع قمة بغداد المرتقب للدول الاقليمية سيناقش وسيفتح الكثير من الملفات المهمة في المنطقة، خصوصا بما يتعلق بالعراق وايقاف الاعتداءات على الاراضي العراقية".

وأضاف إن "الحكومة العراقية ستناقش خلال اجتماع القمة ملف الاعتداء التركي على الأراضي العراقية والعمل على إنهاء التدخل العسكري، ووضع حد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد".

ولفت الفايز، إلى أن "اجتماع القمة سيناقش الملفات الاقتصادية والتجارية بين الدول المشاركة، بالإضافة إلى الملف السياسي والتحديات التي تواجها المنطقة بشكل عام".

والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين يوم الاثنين الماضي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاملاً معه رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تتضمن دعوته لحضور هذه القمة.

وكان وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، سلّم أمس الاول الثلاثاء، الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، رسالة الدعوة المُوجهة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي (قمة بغداد).

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور اجتماع قمة دول جوار العراق المقرر عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري وذلك من خلال الوزير حسين أيضاً.

وكشف مصدر حكومي مطلع، يوم الاثنين الماضي، عن سعي العراق لرعاية مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران خلال قمة بغداد المرتقبة نهاية الشهر الجاري والتي تجمع قادة دول الجوار.

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