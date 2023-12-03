الخارجية النيابية توضح سبب تعطيل ملف السفراء: نصفهم من مرشحي الأحزاب

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، يوم الأحد، عن أسباب تعطل حسم ملف السفراء العراقيين لدى دول العالم، داخل مجلس النواب، عازياً ذلك لتدخل الأحزاب السياسية وترشيح سفراء تابعين لهم.

وقال عضو اللجنة حيدر السلامي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "ملف السفراء معضلة سياسية ولا تحل بسبب الأحزاب السياسية والمحاصصة الحزبية والتي أخرت حسم هذا الملف داخل مجلس النواب".

وأضاف السلامي أن "هناك قائمة للسفراء تضم 70 مرشحاً لمنصب سفير، ومنهم 35 لوزارة الخارجية و35 آخرين مرشحي الاحزاب والكتل السياسية، ولم يحسم امرها بعد"، لافتاً إلى أن "المحاصصة الحزبية تسببت بتأخر حسم ملف السفراء والتصويت على قائمة المرشحين داخل مجلس النواب".

وبيّن أن "لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حاولت حسم ملف السفراء وتمرير نصف القائمة التي تضم مرشحي وزارة الخارجية وأننا نعتقد انهم أكفاء ومهنين والذين رشحوا بتسلسل إداري، إلا ان الأحزاب السياسية رفضت ذلك".