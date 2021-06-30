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الخارجية النيابية تكشف عن كواليس اتفاق القمة الثلاثية

Category: سیاسة

Date: 2021-06-30T17:24:51+0000
الخارجية النيابية تكشف عن كواليس اتفاق القمة الثلاثية

شفق نيوز/ كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الاربعاء، عن كواليس القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، وأهم ما تمخضت عنه من اتفاقات ومذكرات تفاهم.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "القمة الثلاثية الثالثة التي عقدت ببغداد تناول الملفات السياسية والاقتصادية والامنية، وركز الجانب  السياسي على توحيد المواقف والخطاب للدول الثلاث والمنطقة بشكل عام، واستثمار العلاقات مع الدول الاخرى لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي "تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والزراعة"، مشيرا الى انه "فيما يتعلق بالأمن تم توقيع مذكرات تفاهم أهمها تبادل المعلومات وتسليم المتهمين بين الدول الثلاث وتعاون بمجال مكافحة الارهاب".

وتابع الفايز، أن "الدول الثلاث العراق ومصر والاردن تعاني من سلب حقوقها المائية من قبل دول المنبع، وهي بحاجة لتوحيد جهود وجذب اهتمام الدول الأخرى بهذا الخصوص".

وشهدت العاصمة بغداد يوم الأحد الماضي، انعقاد القمة الثلاثية بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، وجاءت استكمالاً لقمتين انعقدتا في أوقات سابقة في كل من العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة الأردنية عمان.

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