الخارجية النيابية تعلّق على تحركات السوداني الدولية: تجذب الكثير من المنافع

شفق نيوز/ أشادت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، يوم الجمعة، بالزيارات التي يجريها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى دول العالم المختلفة، مؤكدة أن الانفتاح على الدول العربية والأجنبية يجذب الكثير من المنافع للبلاد على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

وقال عضو اللجنة، عباس الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية نجحت في حركتها الدبلوماسية الخارجية على امتداد خطوط الطول والعرض والجغرافيا العالمية، في تحرير العلاقة العراقية من الجمود والاستقطاب".

وأضاف الجبوري، أن "زيارات رئيس الوزراء وآخرها إلى التشيك هي ترجمة عملية لهذا الانفتاح، فبعد أن تم تجسير البلد من الداخل بجسور ومجسرات على مساحة الوطن، صار الاتجاه نحو تسيير المجسرات مع الخارج في حركة منسجمة مع دول العالم المختلفة العربية والأجنبية".

وأكد النائب، أن "العراق بحاجة إلى انفتاح أكثر واستثمار أوفر اقتصادياً، وكذلك على الصعيد الأمني في تبادل المعلومات عن المطلوبين ومكافحة الإرهاب، لذلك العراق يسير في طريقين متوازيين الاقتصاد والأمن، وهي سياسة ناجحة تجذب الكثير من المنافع للبلاد".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رعى مع نظيره التشيكي، بيتر فيالا، توقيع اتفاقية وخمس مذكرات تفاهم في مجالات عدة، وذلك في إطار زيارة السوداني الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، التي وصلها أمس الخميس.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني العراقي والتشيكي. والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

كما شهدت المراسم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في كلّ من العراق والتشيك، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الصناعات العراقي والتشيكي، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الغرف التجارية العراقي والتشيكي، فضلاً عن خطاب نوايا مع وزارة البيئة العراقية.