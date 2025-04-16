الخارجية النيابية العراقية ترد على الرئيس اللبناني: قليل الخبرة

شفق نيوز/ أعربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الأربعاء، عن استغرابها من تصريح الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن الحشد الشعبي العراقي، واصفة إياه بأنه "غير مناسب" ولا يليق برئيس دولة.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية عباس الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "تصريح رئيس الجمهورية اللبنانية غير مناسب ولا يليق به كرئيس دولة أن يتناول مؤسسة حكومية عراقية بهذا الكلام، وهذا القول يدل على قلة خبرة الرئيس في منصبه الجديد".

وأضاف "ما أدلى به لا يعتبر مناسباً ووزارة الخارجية العراقية استدعت السفير اللبناني في بغداد للحد من هذه التجاوزات".

وأشار إلى أنه "كان من المؤمل من المسؤولين العرب وهم مقبلون على قمة عربية الشهر المقبل في بغداد أن تكون تصريحاتهم تليق ببلد مثل العراق خصوصاً وأننا كنا داعمين للشعب اللبناني خلال الحربمعإسرائيل".

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قال في مقابلة صحافية، أمس الثلاثاء، إن لبنان "لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش".

وأكد الرئيس اللبناني، أن حزب الله لن يكون وحدة مستقلة داخل الجيش، مضيفاً أنه يمكن لعناصره الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب، مشدداً على "أهمية اللجوء إلى الحوار" لتحقيق هذا الهدف، مجدداً على أن القرار اتخذ بحصر السلاح.

وعلى إثر ذلك استدعت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، السفير اللبناني لدى بغداد، للتعبير عن "عدم ارتياحها" للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني، جوزيف عون والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى بغداد، علي الحبحاب، إلى مقر الوزارة، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، لإحدى وسائل الإعلام العربية في مقابلة خاصة، والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق".