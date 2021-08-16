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الخارجية العراقية تنفي دعوة الأسد لقمة بغداد: لا يحق لأي طرف الدعوة باسم الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-16T09:17:11+0000
الخارجية العراقية تنفي دعوة الأسد لقمة بغداد: لا يحق لأي طرف الدعوة باسم الحكومة

شفق نيوز / نفت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لحضور قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي، المقرر عقدها نهاية شهر آب الجاري.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض وسائل الإعلام، تداولت نبأ يفيد بأنَ الحكومةَ العراقيّة قدّمت دعوة للحكومة السوريّة، للمشاركةِ في إجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد".

وأوضحت أن "الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولايحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة لذا إقتضى التوضيح".

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