الخارجية العراقية: 14 مشروع قرار في جدول أعمال القمة التنموية ببغداد

شفق نيوز/ أقرّ الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية التنموية، الذي عُقد يوم الثلاثاء، برئاسة العراق، مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال القمة في دورتها الخامسة التي ستُعقد في بغداد.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شملت المشاريع المُقرّة: مشروع قرار بشأن تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ومشروع قرار لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة التي عُقدت في بيروت.

وأضاف البيان، كما تضمن مشروع قرار يتعلق بمبادرة موريتانيا حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لمعالجة تحديات الغذاء والطاقة في العالم العربي، ومشروع قرار بشأن مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية المعنونة بـ"مبادرة الذكاء الاصطناعي".

ومن المشروعات أيضاً، مشروع "عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعقد القادم"، ومشروع قرار بإنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، ومشروع الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، ومشروع المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي في مجال الحبوب.

وكذلك، مشروع دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنى التحتية في الجمهورية اليمنية، والمشاريع التنموية المقدّمة من جمهورية السودان، ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة نتيجة الحرب داخل الأراضي الفلسطينية ومجابهة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

فضلاً عن متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى المشاريع التنموية المقدّمة من جمهورية العراق، ومشاريع أخرى ذات صلة بقضايا التنمية في المنطقة.