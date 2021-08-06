سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخارجية العراقية: أوقفنا السفر الى بيلاروسيا لحماية مواطنينا من الاتجار بالبشر

Category: سیاسة

Date: 2021-08-06T16:24:01+0000
الخارجية العراقية: أوقفنا السفر الى بيلاروسيا لحماية مواطنينا من الاتجار بالبشر

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة، إيقاف السفر مؤقتا إلى بيلاروسيا.

وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزارة "تتابعُ باهتمام موضوع المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنها من مخاطرَ كانت ولاتزال هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم".

ودعت الخارجية؛ "المواطنينَ العراقيين أن لايقعوا في شِراك هذه المجموعات، نُشيرُ إلى أن الحكومةَ العراقيَّة إتخذتْ مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من إستغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تلقى عدّة إتصالات من السَّيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الإتحاد الأوروبي، والسَّيد غابريليوس لاندسبيرغيس وزير خارجيَّة ليتوانيا، والسَّيد إدغار رينكيفيتش وزير خارجيَّة لاتفيا".

ونقل البيان عن الوزير تأكيده خلال هذه الاتصالات أن القوانين العراقيَّة تكفل حريّة السفر للمواطن العراقي، إلّا إنَّ الإتجار بالبشر ومخاطر توسّع شبكات التهريب وإنعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يُصنَّف من الأعمالِ الجُرميّة.

وأشار الوزير إلى الإجراءات التي إتخذتها الحكومة مؤخراً لحماية المواطنين العراقيين الذين وقعوا ضحايا شبكات التهريب وكان منها إيقاف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا واستمرار رحلات العودة منها إلى بغداد، لافتا الى أنّ إجراءات تحقيقيّة إتُخِذَتْ بشأنِ عمليات تهريب المواطنين والإيقاع بهم في مصير مجهول، وفقا للبيان.

related

وزير الخارجية اليوناني يزور العراق

Date: 2019-09-16 15:54:36
وزير الخارجية اليوناني يزور العراق

وثيقة .. سحب يد ومقاضاة دبلوماسي هدد وزير الخارجية العراقي

Date: 2020-02-23 22:11:24
وثيقة .. سحب يد ومقاضاة دبلوماسي هدد وزير الخارجية العراقي

العراق يستدعي السفير الايراني ويبلغه رفضاً مطلقاً لتصريحاته بشأن التحالف الدولي

Date: 2019-10-02 21:11:38
العراق يستدعي السفير الايراني ويبلغه رفضاً مطلقاً لتصريحاته بشأن التحالف الدولي

الخارجية تتراجع عن مسألة تخصيص اموال للعراقيين العالقين بالخارج

Date: 2020-04-06 15:42:46
الخارجية تتراجع عن مسألة تخصيص اموال للعراقيين العالقين بالخارج

العراق يخشى دخول المسلحين اليه جراء العملية التركية في سوريا

Date: 2019-10-10 15:19:13
العراق يخشى دخول المسلحين اليه جراء العملية التركية في سوريا

حسين من واشنطن يأمل من العلاقات الاستراتيجية بين العراق وامريكا تحقيق امرين

Date: 2020-08-21 13:55:53
حسين من واشنطن يأمل من العلاقات الاستراتيجية بين العراق وامريكا تحقيق امرين

العراق يرد على اتصال هاتفي للجامعة العربية: نسير بخطى ثابتة لتحقيق طموحات الشعب

Date: 2019-10-29 20:54:46
العراق يرد على اتصال هاتفي للجامعة العربية: نسير بخطى ثابتة لتحقيق طموحات الشعب

فؤاد حسين يبحث مع باريسوف توطيد العلاقات بين بغداد وموسكو

Date: 2020-11-27 09:29:46
فؤاد حسين يبحث مع باريسوف توطيد العلاقات بين بغداد وموسكو