الخارجية العراقية: هجوم أربيل "ترهيب" للمواطنين ويتطلب موقفاً موحداً

شفق نيوز / دانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاحد، الهجوم الصاروخي الذي طال مدينة أربيل فجر اليوم، وفيما بينت أن الهجوم يمثل "انتهاكاً صارخاً" للسيادة العراقية و"ترهيباً" للمواطنين"، أكدت ان الاعتداء يمثل استهدافا لأمن العراق ويتطلب موقفا موحدا لمجابهته.

وقالت الوزارة في بيان ود لوكالة شفق نيوز إنها "تُدينُ القصفَ الصاروخيّ الذي طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كوردستان العراق، لِما يحملهُ من إنتهاكٍ صارخ للسيادةِ العراقيَّة، وترهيبٍ للآمنين ويتسبّب بزعزعةِ الأمنِ والإستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلةٍ بالغة الأهميّة".

وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يُعَدُّ إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، ويتطلّب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى".

وقبل قليل، تبنى الحرس الثوري الايراني، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان الليلة الماضية.

وقال الحرس في بيان "بعد الجرائم الأخيرة للنظام الصهيوني الزائف والإعلان السابق أن جرائم وشرور هذا النظام الشرير لن تمر دون رد، استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر وشر الصهاينة" الليلة الماضية بصواريخ قوية ودقيقة تابعة للحرس الثوري الإسلامي".

وأضاف، "مرة أخرى نحذر النظام الصهيوني المجرم من تكرار أي شر سيواجه ردود قاسية وحاسمة ومدمرة، كما نؤكد لأمة إيران العظيمة أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بالتهديد أو الهجوم عليه".

وبعد منتصف ليلة أمس السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم. وأعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.