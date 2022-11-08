الخارجية العراقية: نتابع موضوع مقتل جندي كندي في بغداد 

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها لمملكة كندا وعائلة الجنديّ الذي قضى في بغداد بتاريخ ( السبت 6 تشرين الثاني الجاري).

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، وورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفا أن الوزارة تؤكد متابعتها للحادث وتقديم المساعدة للجانب الكنديّ الصديق بهذا الشأن.

وأمس الاثنين، كشفت القوات المسلحة الكندية، عن وفاة ضابط في ظروف غامضة في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الكندية، على تويتر، أن "العضو في القوات المسلحة الكندية الكابتن إريك تشيونغ، توفي يوم السبت الماضي، في ظروف غير عملية ذات صلة في بغداد بالعراق".

وأضافت القوات الكندية، أن "قواتها في بغداد تحقق حاليا في ظروف وفاة الضابط".