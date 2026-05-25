الخارجية العراقية: أمن الخليج امتداد لأمننا الوطني والقومي

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن تهنئتها لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس المجلس، مشيدة بدوره في تعزيز التعاون والتكامل وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن أمن واستقرار دول الخليج العربية يُعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مؤكدة أن العراق ينظر إلى أمن الخليج بوصفه امتداداً لأمنه الوطني والقومي.

وأضاف البيان أن العراق يجدد دعمه لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع دول الخليج، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة، مشدداً على أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم في معالجة التحديات بما يعزز الأمن في المنطقة.