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الخارجية العراقية: منح سمات الدخول يتم وفق نافذة الكترونية والتدقيق مع جهات مشتركة

Category: سیاسة

Date: 2022-09-10T10:13:13+0000
الخارجية العراقية: منح سمات الدخول يتم وفق نافذة الكترونية والتدقيق مع جهات مشتركة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن بعثاتها في الخارج تعمل لعكس "اعلى درجات الاستجابة" لمصلحة البلد"، فيما بينت انها تمنح سمات دخول العراق الكترونيا وبتدقيق أمني مع جهات وطنية.

ودعا امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، أمس الجمعة، وزارة الخارجية العراقية للتحقيق بما تناقلته الوسائل الخبرية عن عرقلة بعض سفراء العراق لإيفاد الزائرين من بعض الدول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "تودُّ إحاطة الرأي العام والتأكيد على أنَّ البعثات العراقيَّة في الخارج تعمل لعكس أعلى درجات الإستجابة خدمةً لمصالح البلد".

وأضافت الوزارة أنه "بشأن منح سمات الدخول للأراضي العراقيَّة للزائرين الكرام، فإنها تتم عبرَ النافذة الألكترونية الواحدة، عملاً بإجراءات التدقيق الأمني المتوخّاة في هذا الجانب وبالتنسيق مع الجهات الوطنيَّة ذات الإختصاص".

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