الخارجية العراقية: أكثر من نصف القادة العرب سيحضرون قمة بغداد

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية هشام العلوي، يوم الخميس، أن مستوى الحضور في القمة العربية المقرر عقدها في بغداد يُعد "جيداً"، ولا يقل عن مستوى المشاركة في القمة السابقة التي استضافتها البحرين.

وقال العلوي، لوكالة شفق نيوز، إن "حضور رؤساء وزعماء عرب في أعمال القمة سيكون أكثر من النصف"، مشيراً إلى أن "من أبرز المشاركين الرئيس المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، والرئيس الفلسطيني، والرئيس اليمني، إلى جانب رؤساء من دول عربية أخرى".

وأضاف العلوي أن "الوفد السوري سيترأسه وزير الخارجية"، موضحاً أن "مستوى الحضور والتمثيل العام جيد، وسيساهم في صدور قرارات وتوصيات تخدم العالم العربي".

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى وجود مفاجآت مرتقبة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد، كاشفاً أن الرئيس السوري أحمد الشرع قرر تمثيل بلاده عبر وزير الخارجية أحمد الشيباني.

ورأى السوداني أن "مستوى الحضور حتى الآن مقبول ومتعارف عليه في القمم العربية"، معرباً عن أمله بأن "يكون هناك حضور على مستويات أعلى وعدد أكبر، بما يتناسب مع حجم الأحداث وتطلعات الشعب العربي".

وعقد صباح اليوم الخميس، اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة/ الدورة العادية الرابعة والثلاثين، في بغداد.

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.