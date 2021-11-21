الخارجية العراقية عن حوار وزيرها مع قناة اسرائيلية: انتحلت صفة مؤسسة أخرى

شفق نيوز/ جددت وزارة الخارجية العراقية يوم الاحد موقفها بشأن التطبيع مع اسرائيل، فيما بررت لقاء وزير الخارجية العراقية مع قناة اسرائيلية بانتحال الاخيرة اسم مؤسسة أخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "موقف وزارةُ الخارجية، كما عُرف عنها، موقفَ العراق الثابتَ والداعمَ للقضية الفلسطينية وتنفيذَ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرفضَ القاطعَ لمسألة التطبيع مع إسرائيل،وأن الموقف الحكومي العراقي يرى في ذلك أولوية تعاطيه".

وأضاف الصحاف؛ ان "موقف العراق ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ومع تنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، كما ان العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع اسرائيل".

واشار إلى أن "وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في مؤتمر حوار المنامة، كما الحال في جميع المحافل الدولية، حقَّ الشعب الفلسطيني ورفض جميع اشكال مسألة التطبيع".

وبين الصحّاف: أن "ما نقلته وسيلة اعلامية من تصريحات انتحلت صفة مؤسسة اخرى جرى دونَ التأكد من صحتها، لا سيما بعد أن جدد وأكد الوزير حسين قوله ب"لا للتطبيع" سواء في مؤتمر المنامة أم في مقابلات تلفزيونية متعددة".

وكانت قناة إسرائيلية قد عرضت حوارا متلفزا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أثناء حضوره لمؤتمر في مملكة البحرين التي قامت بالتطبيع مؤخرا مع دولة إسرائيل.