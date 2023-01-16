الخارجية العراقية: خليجي 25 ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الخليج العربي

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية العراقية، يوم الإثنين، إن بطولة خليجي 25 يساهم في تعزيز مكانة العراق السياسية عربياً وإقليمياً ودولياً.

وذكر اعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية أقام ندوة حوارية، في مقر الوزارة في بغداد تحت عنوان " السياسة الخارجية والدبلوماسية الرياضية، الرياضة رسالة سلام ومودة بين الشعوب"، بحضور كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، ونائبه، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، وسفراء ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، فضلًا عن مُشاركة نخبة من أساتذة الجامعات العراقية".

وجرى خلال الندوة التأكيد على أن "تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة يُعدُ مدخلًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ودول الخليج العربي، كما تشكل عاملاً إضافياً آخر يساهم في تعزيز مكانة العراق السياسية في الفضائين، العربي والإقليمي، وكذا الدولي، وتوفر له آفاقاً أوسع".

وجاءت الندوة بالتزامن مع بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الـ25، المُقامة حاليًا في مُحافظة البصرة، في إطار دبلوماسية رسمية داعمة للدبلوماسية الرياضية سعياً في تعزيز علاقات العراق مع دول مجلس التعاون، بحسب البيان.