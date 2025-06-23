الخارجية العراقية: حذرنا من انخراط أطراف إقليمية في الصراع الجاري بالمنطقة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم الإثنين، تحذيرها من توسع التصعيد في المنطقة، فيما بينت ان استهداف قطر سيزيد من التوتر.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "الوزارة تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، والذي بدأ يمتد إلى دول شقيقة بتعرّض دولة قطر إلى هجوم، في تطوّر لطالما حذّر العراق من احتمالية حدوثه، نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تُهدّد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وأضافت أن "هذا التصعيد يُنذر بمزيد من التوتر، ويُشكّل منعطفاً خطيراً وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي".

وبينت "نؤكد مجدداً موقف العراق الثابت بأن لا سبيل لحلّ الأزمات الإقليمية إلا عبر الحوار، والاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية، والابتعاد عن الخيارات العسكرية التي لا تجلب سوى المزيد من التصعيد والمعاناة".

وأشارت إلى أنه "كما تجدّد الوزارة دعوتها إلى ضبط النفس، وتوحيد الجهود لوقف التصعيد، وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة، حفاظاً على أمن شعوب المنطقة واستقرارها".

واستهدفت إيران، مساء اليوم الاثنين، قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، بصواريخ باليستية، ردا على استهداف أمريكا لمنشآت إيران النووية.