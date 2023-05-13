الخارجية العراقية: جهاز المخابرات انقذ كادر سفارتنا في السودان من ساحة "قتال شديد"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، اجلاء 429 مواطنًا من السودان إلى العراق عبر ثلاث طائرات، مشيرة الى ان جهاز المخابرات الوطني انقذ كادر السفارة العراقية في السودان من ساحة "قتال شديد".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نجحت وزارة الخارجيَّة وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، القوة الجوية، باجلاء (429) مواطنًا عراقيًا من السودان إلى العراق عبر ثلاث طائرات، الأولى بتاريخ 2023/4/27، عبر طائرتين والثانية بتاريخ 2023/5/12 عبر طائرة واحدة".

واوضحت ان "الطلعات التي قام بها أبطال القوة الجوية العراقيَّة، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية إلى مطار بورتسودان، أسفرت عن إجلاء(429) مواطناً من أبناء الجالية العراقيَّة، بينهم مايزيد على (30) مواطن من الجنسيتين السوريّة والسودانيّة".

وتابع البيان "تقدم الوزارة شكرها شكرها لجميع الجهات المساهمة في هذا العمل الوطنيّ، بدءاً من جهاز المخابرات الوطني، الذي قام عبرَ فريق متخصص بالإشراف على إنقاذ الطاقم الدبلوماسيّ لسفارة العراق في الخرطوم وإجلاء عائلاتهم بعمليّة نوعيّة، إذ كان موقع السفارة ساحة قتال شديد يومها، فضلاً عن مساهمته الفاعلة خلال رحلات الإجلاء، وكذا الشكر موصول لصقور القوة الجوية العراقيَّة ولشركة الخطوط الجوية العراقيَّة التي وفرت (650) وجبة طعام أثناء رحلتي الاجلاء، وكذلك للهلال الأحمر العراقيّ الذي عمل على إيواء العوائل السوريَّة ورعايتهم".