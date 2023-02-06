الخارجية العراقية: جسر جوي لإرسال المساعدات إلى سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقي يوم الاثنين، عن تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الى سوريا في اعقاب الزلزال المدمر.

وذكر احمد الصحاف المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بتوجيه مُباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، تم تشكيل خلية أزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وعضوية كل من وكيل وزارة الخارجيَّة للشُؤُون الإداريَّة والماليَّة والفنيَّة السفير عبدالرحمن الحُسينيّ، ورئيس الدائرة العربيَّة في الوزراة السيّد إسامة مهدي غانم، ورئيس دائرة الدول المجاورة السيّد محمد سلمان".

وأضاف الصحاف؛ ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بنقل المساعدات اللوجستية وبشكل عاجل إلى الأشقاء في سوريا والأصدقاء في الجُمْهُوريَّة التركيَّة"

وأشار إلى أن "هذه المُساعدات للتخفيف من حجم المعاناة التي تعرض لها الشعبين السوريّ والتركيّ إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا اليوم".

وتابع الصحاف؛ ان "جسرا جويا عاجلا لنقل المساعدات الطبية والمواد الغذائية الى سوريا، بالتنسيق مع الهلال الأحمر، لافتا الى أن "قافلة لنقل الوقود ستتوجه إلى سوريا".