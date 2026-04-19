الخارجية العراقية تُدين تعيين إسرائيل ممثلاً في "أرض الصومال" وتعدّه مساساً بسيادة الدول

شفق نيوز - بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، عن إدانتها "الشديدة" لإعلان إسرائيل تعيين ممثل دبلوماسي لدى "أرض الصومال"، مؤكدة دعم بغداد لوحدة الأرض في مقديشو.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يكشف عن نوايا تهدف إلى تشجيع النزاعات والصراعات داخل الدول، ويعد سابقة مرفوضة تمس أسس القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول و وحدتها.

وجدد البيان موقف العراق "الثابت والداعم لوحدة أراضي الصومال وسيادته، ورفضها لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بذلك".