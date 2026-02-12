الخارجية العراقية تنفي بيع مبنى سفارتها لمغنية كورية في سيؤول

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، ما أوردته صحيفة كورية جنوبية ببيع مبنى عائد لسفارتها في سيؤول إلى إحدى الشخصيات الفنية في جمهورية كوريا.

وكانت الصحافة الكورية الجنوبية قد قالت، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن مغنية كورية شهيرة اشترت المبنى السابق للسفارة العراقية في العاصمة سيول بمبلغ تجاوز 13 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "لا تمتلك أي مبنى للسفارة أو دار سكن في جمهورية كوريا"، مؤكدة أن السفارة "تشغل مقارها وفق عقود إيجار أصولية معتمدة في الدولة المضيفة، أسوة بعدد كبير من بعثات الدول، ووفق اعتبارات إدارية وتنظيمية معمول بها في العمل الدبلوماسي".

وأضافت أن "ما أُثير بشأن بيع مبنى مملوك للدولة العراقية عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي أساس".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بمؤسسات الدولة، تجنباً لتداول معلومات غير صحيحة.

وأمس، كشف صحيفة "جونغآنغديلي"، أن المغنية جيني، عضو فرقة "بلاك بينك"، اشترت مبنى في العاصمة سيول كان يُستخدم سابقاً مقراً للسفارة العراقية، مقابل نحو 13.8 مليون دولار، في صفقة أُنجزت خلال العام الماضي.

وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المبنى، المشيّد عام 1970، كان يُستخدم سابقاً كمقر للسفارة العراقية في كوريا الجنوبية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان العقار مملوكاً للعراق وتم بيعه، أم أنه كان مستأجَراً في الأصل.