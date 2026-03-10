الخارجية العراقية تندد باستهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز - بغداد

أعربت وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء، عن إدانتها "الشديدة" واستنكارها "للاعتداءات" التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بغداد وإقليم كوردستان العراق، وذلك مع تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

وجددت الوزارة، في بيان "تأكيد موقف جمهورية العراق الثابت في رفض أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وحرصها على توفير الحماية الكاملة لها، بما يضمن استمرار عملها وأداء مهامها في بيئة آمنة، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية ذات الصلة".

وشددت الخارجية على أن "الجهات العراقية المختصة حريصة على متابعة أي حوادث تطال البعثات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها، بما يكفل حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية والحفاظ على أمنها ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وبما يصون علاقات العراق مع الدول الشقيقة والصديقة".